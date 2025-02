Laprimapagina.it - Sesto San Giovanni, i vigili sperimentano il Bolawrap: l’alternativa non letale per fermare i violenti

La polizia locale diSansarà tra le prime in Italia a sperimentare il, un innovativo strumento di coercizione che immobilizza i soggetti pericolosi senza l’uso della forza fisica.Il dispositivo, simile a una pistola, lancia una corda in kevlar che si avvolge attorno agli arti della persona colpita, stringendosi progressivamente per impedirne i movimenti.Il commento del sindacoIl sindaco Roberto Di Stefano ha annunciato la novità sui social, sottolineando la volontà dell’amministrazione di garantire maggiore sicurezza:“In un contesto in cui la tutela della sicurezza è prioritaria, l’introduzione delrappresenta una risposta ferma e decisa contro la criminalità e la violenza. Un’azione chiara che ribadisce l’impegno nel difendere ordine e legalità senza compromessi”.