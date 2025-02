Ilrestodelcarlino.it - Servono più risorse per i piccoli comuni

Ogni giorno sui giornali si parla delle difficoltà delle amministrazioni pubbliche a tenere i conti in ordine. Lo Stato ha sempre meno soldi da destinare aie questo è un problema serio. Va però detto che moltisprecanofinanziando opere non sempre utili, cosa che potrebbero evitare. Chi è veramente in difficoltà sono isotto i 3mila abitanti. Questi sì che fanno fatica a tirare avanti e andrebbero aiutati meglio. Luigi Mancini Risponde Beppe Boni I sindaci deiformato mini sono da considerare eroi quotidiani. Hanno spesso mezzi e uomini limitati,scarsissime, devono arrangiarsi come possono, i dipendenti devono essere multifunzionali. O così o si affonda. E sono soprattutto i paesi collocati in zone di montagna ad essere costretti a combattere tutti i giorni con difficoltà di ogni genere perché spesso lontani dai centri urbani più attrezzati e con una viabilità che lascia a desiderare.