Servizio civile tre posti all’Avis Cesena

Ancora pochi giorni per aderire alUniversale per l’anno 2025-2026, nell’ambito del quale Avis Comunalemette a disposizione tre. Il termine per presentare le domande, infatti, scade alle ore 14 del 18 febbraio. Avisrivolge l’invito ai giovani dai 18 ai 28 anni non compiuti, che siano interessati a trascorrere un anno formativo e dinamico e di conoscere da vicino il mondo del volontariato e della salute. L’attività prevista permetterà ai giovani coinvolti di stare a contatto con donatrici e donatori e di partecipare a corsi di formazione certificati su vari argomenti con particolare attenzione all’ambito sanitario e alla comunicazione associativa digitale. Inoltre, in favore degli operatori che concludono ilUniversale senza demerito, è prevista una riserva didel 15% nei concorsi pubblici e per le assunzioni di personale non dirigenziale.