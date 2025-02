Sport.quotidiano.net - Serie D. La Pistoiese e una vetta sempre più lontana. Ora c’è da mettere pressione a chi sta davanti

Campionato finito per la? Ovviamente la risposta è no, ma la sensazione è che i due punti persi domenica, col pari ottenuto dagli arancioni contro il Lentigione e le vittorie contemporanee di Forlì e Ravenna, abbiano generato un divario che per Villa e i suoi ragazzi sarà davvero difficile da colmare. E non soltanto per il gap di dieci lunghezze, ma maggiormente per il fatto che al comando ci sono due squadre e che quindi la missione rimonta dovrebbe di fatto essere doppia. Ciò che è certo è che ladovrà scendere in campo in tutte e dodici le partite rimanenti con l’obiettivo di conquistare la vittoria, per poi sperare in qualche passo falso di chi è al comando della graduatoria e che, al momento, non sembra aver proprio intenzione di arrestare la propria corsa. Il rammarico per l’amaro verdetto di domenica aumenta andando ad analizzare la prestazione della squadra arancione, che ha tenuto le redini della partita anche, e soprattutto, in inferiorità numerica.