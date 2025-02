Sport.quotidiano.net - Serie C. Lecco senza il mister e la punta di spessore

Tanti scambi anche inC nella sessione del mercato di riparazione terminato lunedì sera a mezzanotte. Società lombarde molto attive, ognuna per cercare di centrare il proprio obiettivo. Una delle più impegnate è stata la dirigenza delperché dopo l’esonero diVolpe la società lariana sta lavorando ancora per trovare il tecnico giusto per il finale di stagione. Dopo che Francesco Baldini, esonerato a ottobre, ha risolto il contratto per andare alla Spal, i nomi caldi sono quelli di Massimo Donati e Roberto Taurino. Intanto la dirigenza ha operato una vera e propria rivoluzione, terminata con tre cessioni di spicco, quelle di Ionita, Celjak e Galli, e con l’acquisto di Sene e Zanellato. Ladi? Un’altra volta. La migliore delle lombarde è la FeralpiSalò, terza e desiderosa di far bene ai playoff, che ha acquistato il difensore Diop dal Bologna e gli attaccanti Santini (Virtus Entella) e Crespi (prestito Lazio).