Serie B, il bilancio del mercato. La Cremonese adesso fa sul serio

Ilinvernale delle tre lombarde diB ha confermato le previsioni. Brescia va avanti senza rivoluzioni. La società del presidente Massimo Cellino ha limitato al minimo i movimenti, puntando forte sui giovani in rosa. Solo l’infortunio occorso a Nicolas Galazzi (l’assenza dai campi del classe 2000 è ancora tutta da definire) ha indotto le Rondinelle a muoversi in entrata, facendo arrivare a Brescia il talentuoso Luca D’Andrea (2004) dal Sassuolo. Un solo innesto, che non è stato seguito da nessun altro arrivo, neppure per puntellare una difesa ridotta ai minimi termini e sempre esposta al pericolo degli infortuni. Sostanzialmente una sola novità anche in uscita, con Fabrizio Paghera (’91) che cercherà nella Spal lo spazio che non riusciva a trovare nella squadra della sua città.