Serie b. Bsc, il team femminile punta in alto: presa la lanciatrice Stefania Balloni

Un altro grande passo avanti del Bsc Grosseto, in questo caso per la formazione di softball, che quest’annoa migliorare il roster con l’obiettivo di centrare laA2. Arriva in biancorosso, infatti,di grande esperienza con un passato inA1 e A2, dove ha vestito le maglie di squadre prestigiose quali Parma, Liburnia, Massa, La Loggia e Sestese, dimostrando sempre un grande talento. "Siamo davvero felici per questo nuovo innesto – spiega il presidente del Bsc Grosseto, Antonio Pugliese – che ci permetterà di alzare il livello della squadra. Per una formazione giovane come la nostra la sua esperienza e leadership rappresentano davvero una grande opportunità di crescita e miglioramento per tutto il gruppo. Siamo sicuri che la sua mentalità vincente sarà un punto di riferimento per le nostre atlete, soprattutto per le più giovani".