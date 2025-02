Lanotiziagiornale.it - Separare le carriere dei magistrati, così il governo può dettare legge

ledei: un mantra ricorrente nella politica italiana, oggi ripreso con vigore daldi centrodestra guidato da Giorgia Meloni. Il disegno di, approvato alla Camera il 16 gennaio e in rapida ascesa verso il Senato, si propone di distinguere in modo netto le funzioni giudicanti da quelle requirenti. Ma cosa comporta davvero questa riforma? E soprattutto, cosa accade nei Paesi che già adottano questo sistema?Dove la separazione c’è, il controllo politico è una costanteSecondo un’analisi di Pagella Politica, in quasi tutti i Paesi dove esiste la separazione delle, il controllo politico sulla magistratura è una costante. In Francia, per esempio, i pubblici ministeri dipendono gerarchicamente dal ministro della Giustizia, che può trasferirli a sua discrezione.