Iltempo.it - "Senza neanche leggere le carte...": Nordio e la bordata alle toghe rosse | VIDEO

Leggi su Iltempo.it

Carloè intervenuto sia alla Camera che in Senato per l'informativa urgente riguardante la vicenda legata alla scarcerazione e al rimpatrio del generale libico Almasri. Il ministro della Giustizia ha spiegato con dovizia di particolari che la comunicazione al ministero è arrivata ad arresto avvenuto. “Il 20 gennaio il procuratore della Corte d'appello di Roma trasmetteva il complessoggio" sull'arresto di Almasri "al ministero della Giustizia11.40.13.57 il nostro ambasciatore all'Aja trasmetteva al ministero la richiesta dell'arresto provvisorio. La comunicazione della questura al ministero è avvenuta ad arresto già fatto", ha detto. “Il 18 gennaio la Cpi emetteva un mandato di arresto internazionale nei confronti di Almasri per una serie di reati. Il mandato di arresto è stato eseguito domenica 19 gennaioore 9.