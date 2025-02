Ilrestodelcarlino.it - Sentiero Direzione parco. Il Comune alle associazioni: "Quei lavori sono di Rfi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sul, che da dicembre è chiuso e non si sa quando riaprirà,di pertinenza di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e non coinvolgono la pista ciclabile, che solo per un tratto è interessata "a scopo propedeutico". Lo sottolinea l’assessore al verde deldi Ancona Daniele Berardinelli in una nota che, però, non chiarisce qualile tempistiche né quale reale impatto avrà l’intervento sul percorso naturalistico, attraversato da migliaia di cittadini. "Iin questione – afferma l’assessore Berardinelli – nonrealizzati daldi Ancona ma da RFI, nell’ambito deidi miglioramento della sicurezza in gria". Essi, precisa Berardinelli, consistono "nell’installazione di corrimano e nella realizzazione delle riserve idriche agli imbocchi Nord e Sud della gria Castellano della linea Bologna-Lecce.