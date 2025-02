Tpi.it - Selvaggia Lucarelli: “Ferragni ha ragione. E Fedez e Corona le hanno fatto un gran favore”

“Chiarasembra finalmente essersi svegliata dal torpore. E questa volta hasu tutta la linea”. Lo scrive, la giornalista che per prima ha sollevato il caso del Pandoro Gate per il quale l’influencer è stata recentemente rinviata a giudizio con l’accusa di truffa aggravata.Nella sua newsletter Vale Tutto,sostiene chehabene a inviare una diffida a Fabrizio, che nelle scorse settimane, nel suo programma online Falsissimo, ha rivelato particolari intimi sul matrimonio – ormai finito – tra l’influencer eora pretende dal paparazzo un milione di euro per la violazione di una scrittura privata, sottoscritta nel 2023 dallo stessocon i Ferragnez, in base alla quale il paparazzo si era impegnato a non parlare più delle due controparti per i successivi dieci anni.