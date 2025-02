Lanazione.it - Sedicenne rapinato a Pisa. Accerchiato dal branco: “Dacci soldi o ti spariamo”

, 5 febbraio 2025 – Una passeggiata in Borgo, poi la decisione di spostarsi in Piazza Santa Caterina. Ma, appena si è immesso nello spiazzo, con la coda dell’occhio ha visto dei ragazzi che si stavano dirigendo verso di lui. E ha capito subito, volevano rapinarlo. È sabato sera, “sono le 20.45”, sottolinea giustamente la mamma. Non è notte, in giro ci sono ancora persone. Lo studenteno (la sua famiglia ha origini viareggine) sta passando la serata con due amici. Ma qualcuno li interrompe. “Sono arrivati da dietro”, racconta il ragazzo. Come è successo altre volte. “Avete?”, chiedono i giovani ai tre coetanei, riuscendo a separare i tre amici. “Mio figlio si è trovato improvvisamente undi 15 ragazzi”, prosegue la madre. “o ti”, gli dicono subito.