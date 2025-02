Sport.quotidiano.net - Seconda Vola la Fivizzanese . Monzone, momento felice

La ventunesima giornata del campionato diCategoria consacra la, splendida capolista in solitario. Medicei, sempre in partita, contro il mai domo Pieve san Paolo soffrono, poi la loro supremazia è premiata dalle reti dei “senatori“ Mencatelli e Valentini. Un successo quello di domenica che va ad avvalorare maggiormente le ambizioni della truppa affidata a Davide Duchi per salire in Prima. Aria soffocante, invece, in casa del Dallas Romagnano dopo la battuta di arresto subita di fronte al pubblico amico contro una lanciatissima Carrarese Giovani, impegnata a rincorrere la capolista. Cinque mesi per raccogliere i frutti di una semina a tappe, con un ultimo innesto operato su un tralcio che aveva indubbiamente bisogno di essere rinforzato con l’arrivo tra i pali di Luca Gabrielli.