.com - Seconda Categoria / Le Torri Castelplanio e Cupramontana a braccetto

Gli interventi di Giorgio Guerri (Monsano) e Francesco Bedetti (Senigallia). Nel Girone F la Cingolana vince in casa della Treiese e respinge l’assalto del Ripe San Ginesio.VALLESINA, 5 febbraio 2025 – Leperde a Monsano, ilvince a Senigallia (foto primo piano) ed in testa alla classifica del girone C dellasi ricompone la coppia formata dalle squadre allenate da Loroni e Ballini.Alle loro spalle, in zona play off, Olimpia Ostra Vetere (pari a Belvedere Ostrense contro Terre del Lacrima) e Chiaravalle (tre punti in casa del Borgo Molino), oltre ad Arcevia (pari col Trecastelli) e Monteroberto (un punto a Monteporzio).Monsano: Giorgio Guerri al centro con il diesse Piattella e il presidente BastariLa 18° giornata è stata appunto caratterizzata dal successo del Monsano sulla ex capolista.