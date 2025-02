Se la sono squagliata Grande Fratello Stefania senza giri di parole | Shaila e Chiara non hanno retto

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Se la”.Orlando fa impazzire il pubblico delcon una delle sue sentenze. La concorrente ha avuto poco fa un confronto con due coinquiline della casa:Cainelli eGatta. L’esito del confronto è stato epico, scatenando una pioggia di comenti sui social. Manco a dirlo si parlava del forte avvicinamento tra Javier Martinez e Helena Prestes, una situazione che ha ormai completamente escluso dai giochi Zeudi Di Palma. Il triangolo tiene banco da giorni. All’interno della casa siformate due fazioni: da un lato, chi crede che tra il pallavolista argentino e Helena sia vero amore, dall’altro, chi sospetta che sia solo una strategia per ottenere consensi. A esprimere dubbi sulla nuova coppia, e in particolare su Javi, era stata proprioGatta: “Per darsi un baciodovuto chiamare Signorini e dedicare un’intera puntata a spiegargli come si fa.