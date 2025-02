Panorama.it - Se i poliziotti sono bastardi

Su Netflix, nella serie tv Acab, la polizia somiglia molto a un’associazione a delinquere. Dove vigono alcune regole che si chiamano sopraffazione, paura e omertà. Il manifesto per i prossimi cortei contro gli agenti è servito.Non so quanti sappiano che cosa vuol dire l’acronimo «Acab», ma di certo molti avranno visto i manifesti affissi in alcune città, con cui Netflix, colosso americano di video on demand (cioè a pagamento), reclamizza la serie tv dedicata alla polizia italiana. Per chi non lo sapesse, e non avesse avuto modo di vedere le puntate dedicate al reparto mobile della Questura di Roma, Acab sta per All Cops Are Bastards, ovvero tutti i, un motto che ha le sue radici in Inghilterra, rispolverato dagli skinheads negli anni Settanta per gli scontri allo stadio e diventato nel tempo, come spiegano le recensioni della serie tv, «un richiamo universale alla guerriglia nelle città, nelle strade, negli stadi».