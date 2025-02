Liberoquotidiano.it - Se Donald Trump si schiera contro gli espropri in Sudafrica

Leggi su Liberoquotidiano.it

È alta tensione fra Stati Uniti edopo la minaccia del presidente americanodi tagliare i finanziamenti USA al paese se il governo di Johannesburg non recederà dalle nuove leggi sulla proprietà terriera che consentirebbero di confiscare le terre ai proprietari bianchi, in una sorta di rappresaglia a ben 30 anni dalla fine dell'apartheid. Ha scrittosul suo social network Truth: «Ilsta trattando molto male certe categorie di persone. Taglierò tutti i futuri finanziamenti finché non sarà completata un'indagine completa sulla situazione. La leadershipna è sotto inchiesta. Stanno sottraendo e confiscando terre». Il riferimento è alla nuova legge firmata lo scorso 23 gennaio dal presidenteno Cyril Ramaphosa, che consente l'o delle proprietà terriere per «pubblica utilità».