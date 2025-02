Anteprima24.it - Scuola occupata abusivamente, sgomberate cinque famiglie

Tempo di lettura: 2 minutinuclei familiari sgomberati da un edificio privato ma locato dal Comune per ospitare una, in quanto tutti occupanti abusivi dello stabile. È l’esito di un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica, relativo alle accuse di invasione di terreni o edifici di proprietà pubblica. Lo sgombero è avvenuto a Torre Annunziata, al civico 20 di via Grazie. Le indagini hanno consentito di accertare che l’occupazione abusiva, del tutto priva di titolo legittimante e protrattasi per diversi anni, riguardava un immobile destinato ad essere utilizzato comeelementare, per il quale il Comune ha versato regolarmente i canoni di locazione ai proprietari anche in costanza dell’occupazione abusiva.