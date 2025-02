Romadailynews.it - Scuola, domani Cisl Roma e Rieti a congresso, Sorge: Lanceremo programma quadriennale

Leggi su Romadailynews.it

– Giovedì 6 febbraio, a partire dalle 9, presso l’Auditorium del Seraphicum (via del Serafico 1), si tiene ildella. L’evento si appresta a rinnovare in blocco la squadra guidata dal segretario delladi, Michele, dopo il buon lavoro svolto negli anni passati. “È unin continuità- spiega– proprio perché si punta a confermare la squadra che in questi 8 anni ha lavorato sul territorio di, dimostrando nei fatti, ovvero nei numeri in termini di iscritti ma anche di rappresentanze nei luoghi di lavoro, di aver agito e di aver fatto bene, soprattutto nell’interesse dei lavoratori, stando proprio nei luoghi di lavoro”. “Sarà dunque unall’insegna della continuità- prosegue il sindacalista- ma non solo, perché continuità non vuol dire ripetersi.