Ilrestodelcarlino.it - Scuola a Imola, la protesta degli studenti arriva al sindaco: “Passi avanti”

, 5 febbraio 2025 – Sono state accolte positivamente le voci diimolesi, durante la manifestazione organizzata dal collettivo del polo liceale di, che questa mattina si sono ritrovati in piazza Matteotti, sotto la sede del Comune, a scioperare per via delle condizioniistituti scolastici. Per più di un'ora, i rappresentanti di istituto del polo liceale hanno dialogato con ilMarco Panieri, alla ricerca di un punto di incontro per risolvere situazioni di disagio presenti da anni. “I ragazzi chiedono più trasparenza delle decisioni nella, maggiore condivisione nella gestione dei loro ambienti e manutenzione scolastica. Li ringrazio per la determinazione, il rispetto e la serietà con cui hanno posto questi temi – ha dichiarato il primo cittadino – , abbiamo condiviso un percorso e una modalità di lavoro, che proseguirà nelle prossime settimane insieme, per migliorare la situazione.