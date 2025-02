Ilrestodelcarlino.it - Scudetti sempre più indelebili. Ora l’età dell’oro è incastonata nella ceramica dell’hangar

Capo chino mentre il sindaco Andrea Biancani pronuncia il suo nome. E dice: "Questo uomo e la sua famiglia rimarrannostoria di questa città e non solo per quello che hanno fatto nello sport ma anche nell’economia ecultura". Visivamente commosso Valter Scavolini ieri mattina nel vecchio hangar di viale Marconi per ricordare questo luogo simbolo della città. Una allegra rimpatriata nel vecchio camposanto dei ricordi dei tifosi del basket. L’occasione? Sul marciapiede di viale dei Partigiani è stata scoperta una composizione in, fatta dagli studenti del Mengaroni, con articoli di giornali, per ricordare il primo e il secondo scudetto della Scavolini: ragazzi seduti anche sulle travi di sostegno del tetto, dentro oltre 5mila persone, incasso tre volte superiore a quello di oggi nel nuovo palasport della Torraccia.