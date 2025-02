Nerdpool.it - Scream 7: Una delle star del nuovo capitolo anticipa il “Ghostface più brutale” del franchise

Unsi sta preparando per un’altra carneficina sul grande schermo il prossimo anno, e questa sembra essere unaiterazioni più pericolose del cattivo.7 è attualmente in fase di produzione, con lo sceneggiatore dioriginale Kevin Williamson alla regia. Il cast è composto da un mix di volti nuovi e familiari, e uno degli attori di spicco che tornano a recitare haidee molto chiare sul killerdi questofilm.L’attore Mason Gooding è recentemente apparso su I’ve Never Said This Before con Tommy DiDario, dove si è aperto un po’ sul prossimodi. Avendo recitato nei due precedenti film di, Gooding è ormai un veterano dele ritiene che il prossimosia superiore agli altri.“Questo è ilpiùche credo ci sia mai stato da un punto di vista anatomico logistico”, ha detto Gooding.