Cultweb.it - Scoperta galassia con nove anelli: sembra un bersaglio gigante e le immagini di Hubble sono da brividi

Leggi su Cultweb.it

Ledel telescopio spazialehanno rivelato una straordinarietà: laLEDA 1313424, soprannominata “Bullseye” (il centro del), presenta benconcentrici, un fenomeno mai osservato prima in una singola. La configurazione è il risultato dell’impatto di unanana blu, che ha attraversato il cuore della Bullseye circa 50 milioni di anni fa. Questo scontro ha generato onde di materia che sipropagate nello spazio come increspature in uno stagno, creando un effetto visivo spettacolare.LaLeda (fonte: NASA, ESA, Imad Pasha (Yale), Pieter van Dokkum (Yale))Gli astronomi hanno individuato ottograzie allead alta risoluzione di, mentre un nono anello è stato confermato con i dati del telescopio Keck alle Hawaii.