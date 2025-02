Viterbotoday.it - Scontro tra due auto sulla Cassia bis, una si ribalta

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 5 febbraio, intorno alle 16,30, lungo labis, nel territorio del comune di Nepi e in direzione Roma. Per cause ancora in fase di accertamento, duesi sono scontrate all'altezza del chilometro 37,600, causando disagi alla circolazione.