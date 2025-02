Agi.it - Scontro con le toghe a Milano. Gli avvocati: "Noi eversivi? Loro sindacalisti"

Leggi su Agi.it

AGI - E' ancora il momento della delusione e dello stupore per glimilanesi ma anche quello di una mano tesa alledopo l'annuncio, ieri, della decisione dei vertici dei magistrati di disertare l'inaugurazione dell'anno giudiziario dei penalisti prevista per domani. “Mai vista una presa di posizione così, di tipo sindacale, da parte degli uffici giudiziari che rappresentano le istituzioni ma siamo pronti a ricominciare sulla base dell'ascolto reciproco” spiega all'AGI l'avvocata Valentina Alberta, presidente della Camera Penale diche ha 575 iscritti ma in queste ore ha ricevuto una più vasta solidarietà dal mondo dell'avvocatura. I capi degli uffici giudiziari dierano stati invitati dall'Unione delle Camere Penali a portare domani i “saluti” prima dell'intervento del ministro della Giustizia, Carlo Nordio.