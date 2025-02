Lanotiziagiornale.it - Scontro al Palazzo di giustizia: i magistrati disertano l’apertura dell’anno giudiziario degli avvocati

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Unotanto violento, tra Magistratura e Avvocatura, a Milano non si vedeva dai tempi di Tangentopoli. Ma questi sono giorni difficili per la. Tanto che può capitare che i verticiuffici giudiziari milanesi, dal presidente del Tribunale, Fabio Roia, al presidente della Corte d’Appello Vincenzo Tutinelli, dalla procuratrice Generale Francesca Nanni, al procuratore Marcello Viola, abbiano risposto un “no grazie” all’invitodi partecipare all’inaugurazione, organizzata dalla Camera Penale per i suoi iscritti. Cerimonia, fissata per i 7 e 8 febbraio, alla quale parteciperà anche il Guardasigilli Carlo Nordio.Il: “Sistematicamente delegittimati”Un diniego spiegato dai giudici milanesi in una mail nella quale parlano di un “contesto complessivo nel quale la magistratura viene sistematicamente delegittimata e individuata come un ordine estraneo alla cultura istituzionale, quasi eversivo”.