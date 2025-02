Sololaroma.it - Scontri Roma-Eintracht: multa e Curva Nord parzialmente chiusa col Porto

Calciomercato chiuso e voglia di tornare in campo per la, chiamata ad una super prestazione questa sera per battere il Milan a San Siro e guadagnarsi una semifinale di Coppa Italia che manca dal 2017. Non però un periodo tranquillo per il popolo giallorosso a livello di tifo: se da un lato l’OMNS ha proposto il divieto di trasferta per il match di Venezia, che potrebbe privare la squadra del supdei suoi nella laguna, la UEFA ha reso note le decisioni dopo i disordini contro l’Francoforte, contra tifoserie avvenuti sul finale del primo tempo.Partendo dal club giallorosso, quello che ovviamente ci interessa, le conseguenze sono state più o meno rigide:di 30mila euro per lama soprattuttoper il prossimo match europeo della squadra.