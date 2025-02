Ilgiorno.it - Sciopero Trenord di oggi 5 febbraio, treni cancellati e ritardi fino a 80 minuti: caos a Milano e in Lombardia

– Come preannunciato, lodel sindacato Orsa previsto perha già causato disagi e pendolari e viaggiatori che viaggiano con. Nella prima mattinata, sul passante ferroviario disi contano oltre una dozzina di convoglie altri contra 10 e 80, ma disservizi vengono segnalati da quasi tutto il territorio della. La protesta era stata annunciata dai lavoratori a inizio dicembre, ma in oltre due mesi, fanno sapere i sindacalisti,“non ha ritenuto necessario trovare soluzioni condivise” per evitarlo. L’orario delloLa protesta è iniziata alle ore 3.00 del 5e finirà alle ore 2.00 del 6. Gli unitiche dovrebbero circolare sono quelli nelle fasce protette, cioè dalle 6.00 alle 9.