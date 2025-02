Ilfattoquotidiano.it - Sciopero Trenord: centinaia di treni fermi, circolazione in tilt in tutta la Lombardia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Disagi per pendolari e viaggiatori ina causa dellodi, iniziato alle 3 del 5 febbraio e in corso fino alle 2 del 6 febbraio. Ritardi tra 10 e 80 minuti, decine dicancellati sul passante ferroviario di Milano e una situazione critica a Varese, Lecco, Como, Treviglio e Bergamo, dove dopo le 8:30 la quasi totalità delle corse è stata cancellata.sono i convogli, con ripercussioni pesanti sulla mobilità regionale.Nelle fasce protette, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, alcunidovrebbero circolare, ma quelli che arrivano a destinazione fuori da questi orari rischiano la cancellazione.consiglia di consultare l’elenco delle corse garantite, in particolare per i rientri serali. Per garantire i collegamenti con Malpensa, in caso di soppressione dei, è attivo un servizio bus diretto tra Milano Cadorna e l’aeroporto, oltre a un collegamento sostitutivo tra Stabio e Malpensa.