Tg24.sky.it - Sciopero 5 febbraio in corso, coinvolti treni e aerei. Forti disagi in Lombardia

Ancora una giornata di scioperi per oggi, mercoledì 5, con il coinvolgimento sia del trasporto ferroviario che degli scali aeroportuali. Incrociano le braccia i lavoratori di Trenord in, nell’ambito di una mobilitazione indetta dal sindacato Orsa, il personale dipendente di SEA Prime (per lo scalo di Milano Linate) e il personale delle aziende dei servizi di handling associate ad Assohandlers in tutta un’altra serie di aeroporti, da Malpensa a Torino e da Fiumicino a Napoli. Ecco cosa c’è da sapere