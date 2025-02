Agi.it - Scioperi dei treni e negli aeroporti, oggi forti disagi in Lombardia

AGI - Possibiliper chi viaggia in Italia nella giornata dia causa degliche coinvolgono il trasporto ferroviario e gli scali aeroportuali. A incrociare le braccia sono i lavoratori di Trenord in, per una mobilitazione indetta dal sindacato Orsa, il personale dipendente di SEA Prime per lo scalo di Milano Linate e il personale delle aziende dei servizi di handling associate ad Assohandlers in numerosi altri, da Malpensa a Torino e da Fiumicino a Napoli. Lo sciopero di Trenord inè iniziato nella notte e terminerà alle due di notte di domani. In mattinata, disservizi sono stati segnalati in quasi tutto il territorio dellacon una dozzina di convogli cancellati e ritardi tra 10 e 80 minuti sul passante di Milano. Pesanti ripercussioni sono segnalate da Varese a Bergamo con la quasi totalità deisoppressi dopo le 8,30.