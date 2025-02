Scienza microplastiche nel cervello | aumentate del 50 per cento in 8 anni

Leggi su Ildenaro.it

Un nuovo studio pubblicato da ‘Nature Medicine’ e riportato dal Washington Post, mostra che la quantita’ dinelumano sembrano aumentare con il passare del tempo con effetti potenzialmente pericolosi sulla salute e sull’acutezza mentale delle persone. La concentrazione nei cervelli analizzati – sottolinea il report – e’ aumentata di circa il 50% dal 2016 al 2024. Gli scienziati hanno preso in esame anche ildi 12 pazienti deceduti a cui e’ stata diagnosticata la demenza e hanno scoperto che tutti loro avevano da tre a cinque volte piu’del normale. “Ogni volta che raschiamo la superficie, si scopre che la situazione e’ peggio di quanto pensassimo?'” afferma uno degli autori principali del documento, il professore di tossicologia della University of New Mexico, Matthew Campen.