Scienza così la musica tocca il cuore | quella classica calma i battiti del feto

Leggi su Ildenaro.it

Lapuò ‘re il’, anche dentro l’utero. Da sempre mamme e papà in attesa del lieto evento usano le note per stabilire un contatto con il bebè nel grembo materno. Ma davvero una melodia può superare le barriere con il mondo esterno e arrivare fino al piccolo, avere un effetto su di lui? Dallasembra arrivare una risposta affermativa: un gruppo di ricercatori ha infatti scoperto che lapuò ‘re’ la frequenza cardiaca fetale, offrendo potenzialmente benefici allo sviluppo. In uno studio sulla rivista ‘Chaos’ (pubblicazione di Aip, American Institute of Physics), gli autori di diverse istituzioni accademiche messicane – Autonomous University of the State of Mexico, Metropolitan Autonomous University, General Hospital Nicolás San Juan e National Institute of Cardiology Ignacio Chávez – per studiare l’impatto di brani classici sul battito del, hanno utilizzato strumenti di analisi matematica per identificare dei modelli nella variabilità della frequenza cardiaca, che misura il tempo tra i singoli