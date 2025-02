Oasport.it - Sci di fondo, Gabriele Matli argento nella 20 km Mass Start a tecnica classica dei Mondiali juniores 2025

Leggi su Oasport.it

Belle notizie arrivano daidi sci diche si stanno tenendo a Schilpario, in provincia di Bergamo.ha conquistato la medaglia d’20km incon partenza in linea. Il diciannovenne ossolano si è reso protagonista di una prestazione rimarchevole, chiudendo in piazza d’onore, immediatamente alle spalle del norvegese Lars Heggen, vincitore in 51’12?21, con un vantaggio di 9?1 sul nostro portacolori.Una prova di qualità e carattere del giovane, costretto a cedere solo nel finale al cospetto del rivale scandinavo. Tuttavia, l’atleta tricolore si è tolto la soddisfazione di precedere allo sprint l’altro norvegese Leopold Strand, terzo a 9?4. Una medaglia pesante, essendo la prima della spedizione nostrana a Schilpario.La soddisfazione del podio diè da associare anche ai piazzamenti degli altri azzurri in questa