Sci alpino, definita la formazione maschile dell'Italia per il superG e la discesa dei Mondiali

Al termine della prima prova cronometrata di, il direttore tecnico Max Carca ha scelto gli azzurri che prenderanno parte aligante e allalibera dei Campionati2025 di sci. Saranno cinque in tutto gli atleti coinvolti nelle due gare maschili di velocità a Saalbach, con Guglielmo Bosca che rimane escluso e non parteciperà al secondo training ufficiale in programma domani.Neldi venerdì 7 febbraio saranno impegnati per l’Italia Dominik Paris, Mattia Casse, Giovanni Franzoni e Christof Innerhofer. Due giorni più tardi, nellalibera di domenica 9 febbraio, vedremo in azione per i colori azzurri sulle nevi austriache Dominik Paris, Mattia Casse, Florian Schieder e Giovanni Franzoni.Paris, Casse e Franzoni gareggeranno dunque in entrambe le specialità, mentre Schieder e Innerhofer si spartiranno il quarto pettorale a disposizione della squadra italiana traigante.