Schwerin-Milano oggi in tv, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

mercoledì 5 febbraio (ore 18.00) si gioca, playoff d’andata della2024-2025 di. La compagine lombarda sarà impegnata nella tana della formazione tedesca in questo incontro che mette in palio la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale. Le vice campionesse d’Europa sono state costrette a disputare questa sfida dopo il secondo posto nella fase a gironi alle spalle del VakifBank Istanbul.Le ragazze di coach Stefano Lavarini partiranno con i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare il sestetto teutonico, miglior terza classifica della fase a gironi (aveva chiuso alle spalle dell’Eczacibasi Istanbul e del Tent Obrenovac nel gruppo B). Le meneghine cercheranno di ipotecare il passaggio del turno, ma tutto si deciderà tra un paio di settimane in occasione del match di ritorno previsto all’Allianz Cloud.