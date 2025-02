Schlein | Nordio difensore di torturatore

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.40 "E' una giornata triste per la democrazia. In Aula doveva esserci Giorgia Meloni, invece scappa. Dovrebbe essere presidente del Consiglio,ma è presidente del coniglio".Così la segretaria del Pd,alla Camera,dopo le comunicazioni die Piantedosi. Rivolta adice: "Ha parlato da avvocatodi un". Il ministro "doveva trasmettere gli atti,non valutarli. Dice che non abbiamo letto le carte, ma lei ha violato la legge".Vizi nelle carte?"Bene,ha ammesso che è stata una scelta politica".