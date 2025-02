Lopinionista.it - Schlein: “Spagna riduce orario di lavoro, in Italia destra lo affossa”

ROMA – “Mentre inil governo di Giorgia Meloni nega il salario minimo a milioni di lavoratori sfruttati e aumenta la precarietà liberalizzando i contratti a termine e allargando il ricorso ai voucher, inil governo socialista di Pedro Sanchez con la ministra Yolanda Diaz ha dato il via libera alla riduzione della settimana lavorativa da 40 a 37,5 ore a settimana. È una svolta storica per migliorare la qualità della vita delle lavoratrici e dei lavoratori, a parità di salario, senza intaccare la produzione spagnola, dove le stime di crescita sono altissime per il 2025, al 2,6%, al contrario dell’che nell’ultimo trimestre del 2024 ha registrato una crescita zero”.Così in una nota la segretaria del Pd Elly. “Questa è la dimostrazione – aggiunge – che un altro modello di futuro è possibile, anche in