Schianto fra tre auto, una si ribalta e finisce nel fossato

Violentonel primo pomeriggio di ieri a Villa Ceccolini, lungo la Montelabbatese. Erano all’incirca le 14, quando tresono rimaste coinvolte in un incidente: solo due i feriti, non gravi. Secondo le prime ricostruzioni i tre veicoli sono entrati in collisione. Uno è finito fuori dalla carreggiata, uno è rimasto invece nel bordo strada e l’altro è caduto nellungo la corsia opposta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno tempestivamente messo in sicurezza i veicoli. I sanitari del 118 hanno trasportato i due feriti al pronto soccorso per accertamenti, nessuno è in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi e ha gestito il traffico e gli inevitabili rallentamenti.