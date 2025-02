Notizie.com - Scegliere la scuola giusta, Grassucci, Skuola.net: “Non pensate il liceo sia l’unica scelta da prendere”

In questi giorni si definiscono le iscrizioni al prossimo anno scolastico e sono milioni gli studenti che ancora devonouna decisione per il loro futuro.Comela.net: “Nonilsiada” (Notizie.com)Qual è il ruolo dei genitori? Quali sono i consigli per non sbagliare? Si tratta sicuramente del primo grande appuntamento per la vita di chi si trova a doveruna decisione. Unache spesso genera confusione e viene presa in maniera superficiale, non rendendosi conto che potrebbe di fatto andare a indirizzare la vita in maniera netta ponendo le basi per un futuro professionale.Danieledi.net ha regalato a Notizie.com i consigli per cercare di non fare scelte avventate di cui poi pentirsi: “Mancano pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni per cui il consiglio che mi sento di dare ai ragazzi è quello di, qualora ci sia un’indecisione, nona priori ilperché ti da la possibilità di guadagnare tempo rimandando di cinque anni unadi specializzazione in ottica di formazione lavorativa”.