Iltempo.it - Scandalo Patronati, Rizzetto: vigileremo sulle irregolarità. Quello che Landini non dice

Riflettori accesi "gravinella gestione di pratiche previdenziali ed assistenziali da parte del patronato Inca-Cgil". Lo ha dichiarato in Aula il Presidente della Commissione Lavoro della Camera, Walter(FdI), durante il question time con il Ministro del Lavoro Marina Calderone. "Dopo un'ispezione ministerialepratiche del patronato Inca-Cgil di Astoria, nel Queens di New York, è emerso un dato record: nel 2020 oltre il 99,5% delle pratiche e nel 2021 oltre il 99,8% sono state annullate a cause di. Leda parte di Inca-Cgil riguardano pratiche inesistenti, duplicazioni, assenza di firme nei mandati, assenza di firme necessarie per pensioni di irreversibilità e molto altro - ha detto- Con questa percentuale non possiamo parlare di errori.