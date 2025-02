Secoloditalia.it - Scandalo click day, Pd in forte imbarazzo: le carte parlano chiaro. Ecco come il “sistema” si arricchiva sulla pelle dei migranti

Tempo scaduto sullo-day che travolge il Pd: tra i nomi dei 36 arrestati c’è anche Nicola Salvati, tesoriere del Pd in Campania fino alle 19 di lunedì. Schlein e compagni non possono più permettersi il lusso di tacere o di dichiarare solo per contrattaccare il governo. Altro che Salvati chi? La tecnica dello struzzo, la strategia della scimmietta che non vede, non sente e non parla, non funziona più: l’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, che ha svelato uncriminale di sfruttamento dell’immigrazione irregolare, pesaun macigno sul Pd.Nomi, cognomi e intercettazioni alla mano, tra i 36 finiti al centro del mirino dell’inchiesta svetta il tesoriere campano del partito Nicola Salvati, altro fedelissimo del governatore De Luca. Elly Schlein e i suoi colleghi del Nazareno non possono più tacere.