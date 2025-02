Messinatoday.it - Savoca tra natura e storia: escursione alla scoperta del borgo set de "Il Padrino"

Leggi su Messinatoday.it

Giornatadiquella organizzata sabato 8 febbraio dall'Associazione Pfm . In programma un'listico-storica per conoscere la chiesa di Santi Pietro e Paolo D’Agrò, Kontiland (la Sicilia in miniatura) e il.ProgrammaOre 8,45 ritrovo dei partecipanti.