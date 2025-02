Thesocialpost.it - Sardegna, incendio in barca: due persone si gettano in mare per salvarsi e lo yacht di 18 metri affonda

Attimi di paura questo pomeriggio al largo di Sarroch, nel Golfo di Cagliari, dove unodi 18è stato avvolto dalle fiamme. L’imzione si trovava nei pressi di Porto Columbu quando è scoppiato un. Per, le duea bordo si sono gettate in.L’allarme è stato lanciato poco prima delle 15 di oggi, mercoledì 5 febbraio. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e la Guardia costiera, che avrà il compito di chiarire le dinamiche dell’accaduto. I due uomini a bordo dello, entrambi italiani, sono stati tratti in salvo: inizialmente soccorsi da unadi diporto di passaggio, sono poi saliti a bordo della motovedetta della Guardia costiera. Fortunatamente, entrambi sono illesi e in buone condizioni di salute.Lo, però, ha subito danni ingenti.