Notizie.com - Santorini, è piena crisi sismica. L’esperto Ingv: “Escalation imprevedibile. Qui terremoti, eruzioni e tsunami tra i più potenti della storia”

“Nell’area disi è verificato il terremoto più forte degli ultimi anni nel mar Mediterraneo, nel 1956, con una magnitudo di 7.5, che ha causato unocon onde alte 20 metri. Non è prevedibile come evolverà l’”., è: “Quitra i più”A parlare, in esclusiva per Notizie.com, è Giuseppe Matrolorenzo, primo ricercatore dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (). Abbiamo analizzato con lo studioso lain corso in queste ore presso l’isola greca di.“L’isola è prossima ad un’area di subduzione – ha spiegato Mastrolorenzo – interessata allo scontro tra Africa ed Eurasia. Qui ci sono faglie attive di grande estensione e grandi magnitudo potenziali.