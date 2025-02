Quotidiano.net - Santorini e le 550 scosse in 24 ore, l’esperto: “Fenomeno unico per frequenza e intensità. Potrebbe durare settimane così”

Roma, 5 febbraio 2025 – Lo sciame sismico a, dove si sono registrate 550di magnitudo superiore a 3 nelle ultime 24 ore, è monitorato anche dai sismologi italiani per l’eccezionalità del, un evento ritenuto “” e “mai visto prima in Grecia”, come ha sottolineato il direttore della ricerca dell'Istituto di Geodinamica di Atene, Athanasios Ganas. Tra gli esperti che in Italia sono in costante contatto con i colleghi greci, anche Alessandro Amato responsabile del centro allerta tsunami dell’Ingv. Cinquecentocinquantain 24 ore sono davvero tante, dottor Amato che idea si è fatta dello sciame sismico a? "Sicuramente si tratta di un eventonell’Egeo. Non dobbiamo tenere in conto solo il numero dima la magnitudo delle stesse, questo sciame è ricco di terremoti grossi.