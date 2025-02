361magazine.com - Sanremo, cosa farà davvero Fedez?

L’entourage ha negato l’ipotesi di un ritiroEmis Killa si è ritirato da, rendendo 29 i cantanti in gara al Festival 2025. E? Dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona e i rumors, si dice che anche il rapper sarebbe in procinto di lasciare la competizione canora.Per molti, ma si tratta di indiscrezioni non confermate, potrebbe lasciare a breve, prima dell’inizio dell’appuntamento con la kermesse canora (martedì prossimo).Pe altripotrebbe annunciare il ritiro dopo le prime classifiche parziali, anche se nelle prime tre serate vengono svelati solo i top 5 artisti ma senza l’ordine reale di piazzamento.Tutte ipotesi, smentite dal suo entourage (formato dall’ormai famosa assistente Eleonora Sesana che per molti,avrebbe licenziato).All’agenzia stampa AfnKronos è arrivata una secca smentita: nessun ripensamento da parte dell’ex marito di Chiara Ferragni.