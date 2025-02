Isaechia.it - Sanremo 2025, Sarah Toscano: “L’amore è un tasto dolente, in Amarcord canto di una persona che mi ha illusa e…”

Tra meno di una settimana prenderà il via il Festival die tra i tanti cantanti in gara selezionati da Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, c’è anche la vincitrice dell’ultima edizione di Amici,.Intervistata dal settimanale Chi,ha raccontato le sue emozioni a pochi giorni dal debutto e ha raccontato di aver parlato con alcuni dei partecipanti, tra cui Clara e di essere per questo preparata a ciò che la aspetta. Sul palco del Teatro Ariston porterà, un brano che ha così descritto:Inizia in maniera abbastanza delicata e poi più va avanti più cresce, anche a livello di produzione e di voce, fino ad arrivare al finale. Volevo mostrare questa evoluzione, ci tenevo a far vedere che per me è uno sfogo cantarla. E poi volevo anche una canzone su cui ballare e che potesse esprimere appieno i miei 19 anni.