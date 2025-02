Lapresse.it - Sanremo 2025, Maria Tomba: “Inseguo il sogno da bambina. Un’emozione che dedico a papà”

Leggi su Lapresse.it

L’incantesimo del Festival e la magia del teatro Ariston si trasformano quest’anno in una splendida realtà per, giovane performer veronese che, reduce da ‘giovani’, cercherà di coronare il suogiocandosi l’agguerrita finale tra le ‘Nuove proposte’. Classe 2002,fin da piccolissima ha coltivato la sua passione per la musica e il suo talento, maturando il proprio personalissimo mix di doti canore e sceniche, accompagnate da una costante vena ironica. “Sicuramente salire su quel palco èunica – racconta a LaPresse -. Il Festival l’ho sempre seguito fin da quando ero piccola, e potere farne parte anche solo con la mia esibizione è un grandissimo onore”.Da X Factor all’Ariston sulle note di Mia Martini e ModugnoFinalista ad ‘X Factor’ nella squadra di Fedez,si è fatta apprezzare con il suo primo inedito, ‘Crush‘, e successivamente con ‘Malefica‘.