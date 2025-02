Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, l’analisi dei testi delle canzoni: vince l’amore ma fa capolino anche l’ansia. Luogo preferito? L’automobile. E la parolaccia “fo*****”

Col suo carico di pettegolezzi, pronostici, bizze e bizzarrie, la settimana santa degli aficionados del Festival diè ormai alle porte. Mentre il festoso carrozzone inizia ad affacciarsi sulla Riviera e a colorarla di fermento, folklore e follia, iniziano a svelarsi al pubblico quelle che dovrebbero essere le vere protagoniste della gara: le.Dal 4 febbraio è infatti arrivato in edicola il numero pre-sanremese di TV Sorrisi e, e con esso la pubblicazione deidei 29 artisti in gara nella 75ma edizione del Festival della Canzone italiana: Carlo Conti ci aveva promesso che quest’anno sul palco dell’Ariston si sarebbero cantati tanti e vari temi di attualità. Sarà davvero così? Cosa ci sarebbe da aspettarsi come parola più azzeccata per agganciarsi ai tempi moderni? Demure? Dazi? Dissing?Invece, come nei secoli dei secoli di tradizione che si rispetti, la parola più ricorrente nelle 29è.